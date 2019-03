Inter-Eintracht: misure di massima sicurezza in vista della partita

Molte le misure di sicurezza introdotte per evitare problemi in vista della partita Inter-Eintracht Francoforte, match degli ottavi di finale di Europa League in programma il 14 marzo alle 21. Sono attesi infatti oltre 15.000 tifosi tedeschi.

San Siro sarà per un terzo con i colori rossoneri dei tedeschi, per via della decisione di vendere un numero molto elevato di biglietti alla tifoseria ospite. Considerato un incontro ad alto rischio dalla Prefettura e dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, non mancano misure di sicurezza straordinaria.

Più che a San Siro, si temono scontri nei dintorni dello stadio, in centro e nella zona dei Navigli. Il prefetto Renato Saccone e il questore Marcello Cardona hanno previsto 1.400 uomini in piazza tra polizia, carabinieri e guardia di Finanza. Di cui un migliaio dei reparti antisommossa.

Il timore è quello di incidenti e tafferugli determinati dall’abuso di alcol. Per questo motivo la prefettura milanese ha vietato la vendita di alcolici a San Siro e zone limitrofe. In particolare, si legge in una nota "e' vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonche' la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, sia in forma fissa che ambulante" a San Siro e nelle zone limitrofe. Inoltre, nella fascia oraria compresa dalle ore 12 alle 20, la vendita di alcolici e' vietata nelle zone di Corso Como, Garibaldi, Navigli, Duomo, San Babila e Foro Buonaparte.

Gli investigatori della Digos dovranno invece seguire le frange più violente del tifo. Si tratta di circa 300/500 ultrà considerati pericolosi arrivati a Milano.

Sempre per evitare disordini, già dal pomeriggio i tifosi tedeschi verranno accompagnati dalle forze dell'ordine lungo la metro lilla per raggiungere lo stadio.