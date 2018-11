Inter, Genoa e Barcellona: l'epopea di Thiago Motta, eroe del Triplete

di Lorenzo Zacchetti

Doppio appuntamento per l'Inter a San Siro, che sabato 3 affronta il Genoa in campionato e martedì 6 ospita il temuto Barcellona, nella rivincita di Champions League.

Colori sociali simili e che oltretutto riportano alla mente il percorso di un grande ex nerazzurro: Thiago Motta, uno dei protagonisti del Triplete che ancora oggi inorgoglisce i tifosi della Beneamata... e anche Josè Mourinho!

Oggi Thiago Motta ha 36 anni e dalla scorsa estate non gioca più, avendo intrapreso la carriera di allenatore dell'Under 19 del PSG, l'ultimo club della sua parabola di calciatore.

Il primo era stato il Barcellona, che lo aveva scovato appena 17enne nelle giovanili della Juventus di San Paolo, in Brasile. Arrivato in Catalunya, ha giocato per due stagioni nella squadra-B degli azulgrana, prima di fare il suo esordio tra i titolari nel 2001, durante la gestione tecnica di Carles Rexac. Thiago Motta ha quindi fatto in tempo a vestire una delle maglie più amate non solo dai tifosi del Barça, ma da tutti i cultori delle divise sportive: quella del Centenario del club fondato nel 1899, caratterizzata dalla metà destra di color granata, quella sinistra azzurra e maniche e colletto blu notte. Realizzata da Nike, a vent'anni dalla sua produzione è ancora oggi sfoggiata al Camp Nou da diversi tifosi non più giovanissimi.

Dopo una lunga militanza azulgrana e una sola stagione all'Atletico Madrid (peraltro rovinata da un brutto infortunio al menisco), nel 2008 si è trasferito a parametro zero al Genoa, che con il suo ingaggio ha fatto decisamente un grande colpo. A Marassi era tornato anche Diego Milito, la cui prima esperienza genoana si era chiusa a causa della retrocessione in C1 decisa dalla giustizia sportiva in seguito all'inchiesta sulla partita col Venezia. La coppia Motta-Milito ha riportato il Grifone al top del calcio italiano: sfiorata la qualificazione alla Champions League (sfumata solo per il bilancio sfavorevole degli scontri diretti con la Fiorentina), i rossoblu sono comunque entrati in Europa League. Una collocazione ben più degna del blasone dei nove volte campioni d'Italia, la cui maglia divisa in due metà fa parte della storia del nostro calcio.

L'estate seguente, il duo Motta-Milito si è trasferito all'Inter, con un'operazione che ha fruttato al Genoa molti soldi (6 milioni per Thiago, 15 per Diego), ma anche qualche polemica, visto che l'annuncio dato a campionato ancora in corso dal Presidente Preziosi, ancora sottoposto alle sanzioni per il caso-Venezia. Sul campo, Motta e Milito sono stati tra i protagonisti del mitico Triplete, guadagnandosi il diritto a indossare una maglia che, caso unico nella storia, era fregiata da tutte le “patch” possibili: da quelle per la vittoria di Champions e Mondiale per Club ai classici Scudetto e coccarda tricolore.

Durante la sua esperienza italiana, Thiago Motta è diventato italiano a tutti gli effetti, grazie a un bisnonno della provincia di Rovigo, che all'inizio del Novecento era emigrato in Brasile. Così, il centrocampista paulista (che aveva solo due presenze nella Seleçao) ha acquisito il diritto a indossare la maglia azzurra in un mondiale e due europei, per un totale di 30 presenze. Il suo miglior risultato è stato il secondo posto a Euro 2012, quando entrò in campo al 57° della finale contro la Spagna, ma dopo soli tre minuti dovette lasciare la squadra in 10 per via di uno stiramento. Finì 4-0, con lo sportivo Casillas a invocare “rispetto” per l'avversario ormai alle corde. Contro la Spagna Thiago ha giocato anche la sua ultima partita azzurra nella vittoria per 2-0 degli ottavi di Euro 2016. Poi, però, sarebbe arrivata la sconfitta ai rigori contro la Germania.

Nel gennaio 2012 il PSG lo ha acquistato dall'Inter per 11,2 milioni di euro. In sei stagioni e mezza a Parigi, ha fatto incetta di titoli nazionali (5 scudetti, 5 Supercoppe, 5 Coppe di Lega e 4 Coppe di Francia), ma senza mai arrivare all'agognata Champions League.

Un trofeo che però ha avuto la gioia di vincere con la maglia dell'Inter, impresa davvero difficile da dimenticare. Nella finale contro il Bayern non ha potuto giocare, a causa dell'espulsione rimediata nella semifinale di ritorno con il Barcellona, che ha costretto la squadra di Mourinho a prodursi in una performance straordinaria. Ci ha pensato il suo compagno Milito a scrivere la storia, con una leggendaria doppietta.

Champions League 2009/10 – Finale

Stadio Santiago Bernabeu (Madrid)

22 maggio 2010

BAYERN MONACO-INTER 0-2

Gol: 35' e 70' Milito

Bayern Monaco: Butt; Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber; Robben, Van Bommel, Schweinsteiger, Altintop (dal 18’ s.t. Klose); Mueller; Olic (dal 38’ s.t. Gomez). All. Van Gaal.

Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu (dal 23’ s.t.Stankovic); Zanetti, Cambiasso; Eto’o, Sneijder, Pandev (dal 33’ s.t. Muntari); Milito (dal 46’ s.t. Materazzi) All. Mourinho.

Arbitro: Webb (Ing).

Ammoniti: Demichelis (B), Van Bommel (B) e Chivu (I)

