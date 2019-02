Inter e Milan insieme per il nuovo stadio. San Siro, ipotesi abbattimento

INTER E MILAN, PROGETTO UNICO PER IL NUOVO STADIO

Inter e Milan unite in un solo progetto per un nuovo stadio. Ne hanno parlato il presidente rossonero Paolo Scaroni e l'amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello, intervenuti presso la sede del Gruppo Beretta per presentare la nuova partnership triennale con la storica azienda brianzola. L'intenzione è quella che entrambe le squadre giocheranno anche in futuro nello stesso impianto: "L'inversione fatta dal Milan passando dal voler fare le cose da soli a farle insieme all'Inter l'ho pilotata io - ha detto Scaroni - perche', a differenza di altre citta', a Milano non abbiamo questa antitesi tra le due tifoserie. Credo moltissimo in questo progetto, avremo lo stadio piu' bello del Mondo".

Gli fa eco Alessandro Antonello, che auspica tempi brevi per la definizione del progetto. "In questo momento abbiamo presentato un'idea al Comune, non appena avremo delle risposte presenteremo anche un progetto. Sara' un progetto ambizioso, ma siamo fiduciosi perche' c'e' la volonta' di entrambe le societa' di proseguire in tempi rapidi. Milano merita uno stadio all'avanguardia, in linea con quello di altre grandi citta'".

SAN SIRO, IPOTESI ABBATTIMENTO

E l'abbattimento di San Siro e' una delle opzioni previste nell'idea su cui Inter e Milan stanno ragionando per avere "in tempi rapidi" un impianto "piu' moderno ed efficiente". Lo rivela direttamente il presidente rossonero, Paolo Scaroni: "Inter e Milan hanno presentato al Comune una progettualita' di visione, non un vero progetto. Non ci sara' solo lo stadio, coinvolgera' anche le metrature commerciali a nostra disposizione che dovranno essere compatibili con il Pgt di Milano. Prendiamo in considerazione sia la ristrutturazione di San Siro sia l'abbattimento, entrambe le opzioni hanno pregi e difetti: forse e' piu' facile costruire un nuovo stadio che ristrutturare San Siro, anche se alcune ristrutturazioni, come quella di Anfield a Liverpool, hanno portato a risultati di livello". I