Inter-Napoli, arresti convalidati: "Attacco in stile militare"

Scontri Inter-Napoli: convalidati i tre arresti

Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l'arresto dei tre ultras dell'Inter in relazione all'assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Daniele Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il magistrato ha disposto la custodia in carcere per il pericolo di inquinamento delle prove e la possibilità di reiterazione del reato.

L'attacco degli ultras dell'Inter è stato "un'azione di stile militare, preordinata e avvenuta a distanza dallo Stadio Meazza". Così il gip ha scritto nell'ordinanza con cui ha convalidato gli arresti. Si è trattato, rileva ancora il gip, di "un agguato ai tifosi della squadra opposta che erano giunti a Milano e stavano transitando in una via ancora lontana dalla sede dell'incontro sportivo". Il magistrato stigmatizza l'accaduto come "espressione tra le più brutali di una 'sottocultura sportiva di banda' che richiama piuttosto, per la tecnica usata, uno scontro tra opposte fazioni politiche".

Nessuno degli indagati, però "sembra aver assistito direttamente al momento in cui Belardinelli è stato travolto da una vettura forse un Suv o una monovolume che, sorpassando a sinistra alcuni furgoncini della colonna napoletana, ha investito il giovane più o meno al centro della platea stradale di via Novara". A tal proposito, come riportato dal Giorno, ha parlato il padre di Belardinelli: "Chi era alla guida si costituisca, lo faccia per noi e per l'uomo che ha ucciso, mio figlio. Non aspetti che la Polizia lo trovi, perché tanto lo troveranno, sono sicuro".