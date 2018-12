Inter-Napoli, il questore: "Trasferte vietate e Curva nerazzurra chiusa"

Calcio: questore Milano , divieto trasferte per tifosi Inter

Il questore di Milano chiedera' il divieto alle trasferte per i tifosi dell'Inter per l'intero campionato. Lo ha annunciato lo stesso Marcello Cardona in conferenza stampa aggiungendo che chiedera' anche la chiusira della curva degli ultra' nerazzurri fino a marzo per un totale di 5 gare di campionato e una di Coppa Italia. Due i tifosi interisti arrestati mentre un terzo e' ricercato.

Calcio: morto tifoso interista investito ieri

E' morto il tifoso dell'Inter investito ieri da un van prima della partita Inter-Napoli. Si tratta di un 35enne con Daspo e diversi precedenti da stadio. Lo conferma la Questura del capoluogo lombardo. L'incidente e' avvenuto durante gli scontri tra tifosi nei pressi dello stadio Meazza. Un van, con a bordo supporter partenopei, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato assalito da ultra' nerazzurri con bastoni e mazze. Sono nati quindi degli scontri e successivamente, quando il mezzo e' ripartito, ha travolto in tifoso. Il tifoso dell'Inter morto negli scontri di ieri vicino a San Siro aveva 35 anni. Dopo essere stato investito dal van prima del match Inter-Napoli, era stato ricoverato all'ospedale San Carlo di Milano in codice rosso. Non e' bastata la lunga l'operazione alla quale e' stato sottoposto, troppo gravi le ferite riportate.