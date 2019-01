Inter-Napoli, indagato anche il figlio 18enne del fondatore dei Boys

Nuovi indagati nell'ambito dell'inchiesta per i fatti di Inter - Napoli, con gli scontri tra le due tifoserie in cui ha perso la vita Daniele Belardinelli. Altri tifosi interisti sarebbero infatti stati contattati dala questura per la nomina di un difensore di parte. E, come riferisce Repubblica, tra questi c'è anche il 18enne Alessandro Caravita, il figlio di Franco, lo storico fondatore e capo dei Boys, una delle componenti più forti della curva nerazzurra. Sino a ieri erano 23 gli indagati, con tre persone in carcere, Marco Piovella, Francesco Baj e Simone Tira, ed un quarto, Luca Da Ros, scarcerato dopo il contributo dato alla ricostruzione di quanto avvenuto il 6 gennaio.