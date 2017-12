Inter Pordenone

Inter Pordenone: Daspo nei confronti di tre tifosi trovati in possesso di fumogeni

Inter Pordenone: Daspo per tre tifosi della squadra friulana che ieri ha giocato contro i nerazzurri i sedicesimi di Coppa Italia perdendo ai rigori dopo che i tempi regolarmentari ed i supplementari erano finiti sullo 0 a 0. Personale della Digos allo stadio ha individuato i tre, che avevano con sé dei fumogeni. Non sembrano avere precedenti, in corso l'identificazione di altri tifosi del Pordonone.