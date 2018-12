Inter-Psv: tutti gli olandesi in nerazzurro

Sfida decisiva per la stagione dell'Inter che a San Siro contro il PSV Eindhoven si gioca il passaggio del turno di Champions League. A pari punti (7) con il Tottenham, i nerazzurri devono necessariamente battere gli olandesi e sperare nel contempo che il Barcellona (già qualificato) non faccia regali agli inglesi. Gli Spurs e la squadra di Spalletti sono pari anche in quanto a differenza-reti (-1), quindi sarà importante anche segnare il maggior numero di gol possibili, contro un PSV già matematicamente fuori dai giochi. Perché sia di buon auspicio, rinverdiamo il ricordo degli olandesi che hanno difeso i colori nerazzurri nella storia del club. Sono solo 11, ma alcuni di loro hanno lasciato un segno indelebile. (foto: fedenerazzurra.net/Wikipedia) GUARDA LA GALLERY