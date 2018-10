Inter, un francobollo per i 110 anni di storia

Inter: un francobollo per celebrare i 110 anni di storia

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso oggi un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato al Football Club Internazionale Milano, nel 110° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 euro. Tiratura: novecentomila esemplari. Fogli da 45 esemplari. Lo comunica in una nota Poste Italiane. Il francobollo e' stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La vignetta riproduce il logo del 110° anniversario della fondazione del Football Club Internazionale Milano. Completano il francobollo la leggenda "FC INTERNAZIONALE Milano", la scritta "ITALIA" e l'indicazione della tariffa B. L'annullo primo giorno di emissione e' disponibile presso lo Spazio Filatelia di Milano. Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettino illustrativo, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli "Spazio Filatelia" di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l'occasione e' stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante contenente il francobollo, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 12 euro.