International Cinema Academy: workshop gratuito con Roberto Graziosi

È nata a Milano, in via G. Silva 36, la International Cinema Academy, ICA Milano, la prima scuola in Italia dedicata alle esigenze di formazione attoriale, per la recitazione cinetelevisiva e le arti sceniche in generale, con pratica sul set, orientamento finale e reali contatti con il mondo del lavoro.

Un’Accademia per i giovani che intendono acquisire le competenze professionali per diventare attori, per i professionisti dei più svariati settori che intendono sviluppare un eloquio brillante, affinare l’arte oratoria e di public speaking o anche semplicemente per coloro che desiderano rafforzare la propria personalità.

Il 1 dicembre sarà possibile partecipare al primo workshop gratuito: L’arte della parola. Sarà come assistere a un’anatomia del provino, dove ogni battuta, ogni sguardo e ogni respiro, devono essere funzionali al racconto del personaggio. Il workshop, i cui posti sono limitati, è rivolto a professionisti e non professionisti che vogliono migliorare la capacità di parlare in pubblico o a coloro che desiderano rafforzare la propria personalità.

Il docente, Roberto Graziosi, è uno dei più importanti Casting Director, fornirà il metodo e gli strumenti utili ad affrontare la convocazione di un provino. Diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, Graziosi è stato assistente di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Casting Director di numerose popolari fiction.

Durante la lezione interverranno alcuni ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui Lorenzo Beccati autore di Striscia la notizia.

Scopo primario di International Cinema Academy è fare emergere il talento nascosto in molte persone e valorizzarlo, aiutando i potenziali studenti a compiere una scelta formativa consapevole che misuri passione e qualità personali, fornendo le competenze necessarie per diventare veri professionisti dello Spettacolo.

Gli allievi possono mettere alla prova le attitudini personali, conoscere gli scenari produttivi, gli sbocchi professionali e i rapporti che International Cinema Academy intrattiene con le imprese, con possibilità di frequentare alcuni corsi in lingua inglese.

I percorsi formativi sono pratici, efficaci e modulari: viene proposto un programma di studio ben definito della durata di 11 mesi, con 3 livelli di verifiche durante il percorso, guidato da affermati professionisti che lavorano costantemente nell’ambito di Cinema, Televisione, Doppiaggio e Radio.

Per prenotazioni: 02.80012356 o inviando una mail a: info@internationalcinemaacademy.it.

www.internationalcinemaacademy.it