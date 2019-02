Internazionalizzazione: 540 mila euro per aiutare le aziende lombarde

Un finanziamento di 540.000 euro per accompagnare le imprese lombarde su mercati internazionali strategici per l'economia lombarda. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta su proposta dal vicepresidente eassessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala.

"E' un ulteriore sostegno alle nostre micro, piccole e medie imprese - ha spiegato - per misurarsi con successo sui mercati internazionali. Forniremo alle aziende strumenti necessari alla promozione e soprattutto agli incontri con i partner commerciali nei mercati chiave seguendo le richieste specifiche delle nostre imprese che seguiremo con un'assistenza aggiuntiva anche per alcuni mesi dopo la missione".

La delibera prevede anche la stipula di un accordo tra la Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia incentrato appunto sulla promozione delle imprese lombarde all'estero con percorsi di accompagnamento in mercati strategici per il sistema economico della Lombardia.

La dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a 540.000 euro ed è rivolta a piccole e medie imprese, ma anche cluster e distretti, associazioni imprenditoriali e di categoria, centri di ricerca e Università, parchi tecnologici ealtri soggetti che rappresentino le eccellenze del tessuto economico lombardo.

"Puntiamo a formare le aziende nei loro percorsi di internazionalizzazione con missioni imprenditoriali - haconcluso Sala - create su misura per ogni settore diriferimento. Significa far lavorare le nostre imprese lombardecon l'estero, non delocalizzando, ma facendo crescere le nostre aziende sui mercati internazionali. L'obiettivo finale è creare le condizioni per consentire loro di esprimere tutte le loro potenzialità".