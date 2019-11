Internazionalizzazione, conclusa la missione di F. Sala (Regione) a Dubai

Internazionalizzazione, conclusa la missione di Fabrizio Sala (Regione) a Dubai

Si è conclusa la missione istituzionale che il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala ha svolto negli Emirati Arabi in particolare a Dubai, Abu Dhabi e a Sharjah.

L'obiettivo, raggiunto, è stato aprire link e collaborazioni economiche di carattere internazionale in particolare nei settori della Sostenibilità, Smart Mobility, Aerospazio e Scienze della Vita. Tema centrale anche Expo Dubai 2020 di cui il vicepresidente ha visitato il sito espositivo accolto dal comitato organizzatore.

"Questa è stata una missione di sistema che ha coinvolto diverse realtà lombarde con cui abbiamo lavorato in sinergia per identificare i settori di mercato più indicati in vista di Expo Dubai 2020 e non solo" ha commentato il vicepresidente Sala.

"Si tratta di mettere le basi - ha aggiunto - per aprire le porte su questi mercati a tutta la filiera delle nostre aziende, dalle grandi alle micro. Per noi è stato un grande successo".

Nel corso della missione il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala ha partecipato alla fiera dell'Aerospazio Dubai Air Show, ha visitato la Sharjah American University e i centri di innovazione: Dubai Silicon Oasis Authority, Dubai Science Park, Dubai Sustainable City e Dubai Future Foundation.

Il vicepresidente Sala inoltre ha avuto modo di presentare i numeri e i progetti della Lombardia allo Sceicco Hamed Bin Khadem Al Hamed, positivamente colpito dalle potenzialità lombarde. L'incontro è stato organizzato e promosso dal Professore emiratino Abdallah Raweh.

PRESENTI OLTRE 20 IMPRESE LOMBARDE - La missione, a cui hanno partecipato oltre 20 aziende lombarde, si inserisce all'interno del percorso di internazionalizzazione in mercati strategici promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Unioncamere e Promos.

Occasione di interscambio anche il workshop tra imprese emiratine e lombarde promosso dal Ministero dell'Economia degli Emirati in collaborazione con Promos e Unioncamere a cui sono intervenuti il Vicepresidente Sala e il Sottosegretario al Commercio Estero degli Emirati Abdulla Al Saleh. Presente nel corso della missione anche l'Ambasciatore d'Italia negli Emirati Nicola Lener.

MISSIONE DI SISTEMA: COINVOLTE REALTÀ ISTITUZIONALI LOMBARDE - Alla missione hanno preso parte anche diverse realtà istituzionali lombarde tra cui Arexpo, Politecnico di Milano, il Cluster Alisei Scienze della Vita e Assolombarda.

"Una missione davvero importante dove abbiamo incontrato parchi scientifici, distretti dell'innovazione, acceleratori e in particolare District 2020 che è la società che sta organizzando il futuro di Expo Dubai 2020" ha detto Igor De Biasio amministratore delegato di Arexpo. "Abbiamo avuto la controprova che il progetto Mind è assolutamente interessante - ha sottolineato - e un'eccellenza a livello mondiale. Sicuramente costruiremo delle partnership importanti, questa missione promossa da Regione Lombardia è stata una grande opportunità".

"Questa missione è stata molto utile per rafforzare le connessioni con le università con cui stiamo già lavorando in vista di portare la creatività e l'ingegno tipici italiani nell'Expo Dubai 2020" ha chiosato Ingrid Paoletti, Delegata del Rettore del Politecnico di Milano per Expo 2020.

"In attesa di sottoscrivere a breve il Memorandum of Understanding con Padiglione Italia a Dubai per confermare la presenza del Cluster nazionale Alisei all'Esposizione Universale del 2020 - ha spiegato Fabrizio Grillo in rappresentanza di Cluster Alisei - gli uffici della Presidenza del Cluster hanno preso parte a questa missione istituzionale guidata da Regione Lombardia. Abbiamo avuto modo di incontrare i rappresentanti di importanti realtà che operano nel settore dell'innovazione, della ricerca, dell'intelligenza artificiale, dell'analisi e della raccolta dei dati. In particolare Dubai Science Park e Dubai Future Foundation hanno mostrato estremo interesse ad approfondire le relazioni con il sistema e gli attori delle scienze della vita in Italia". "La missione - ha concluso Grillo - ha fornito anche l'occasione per vedere lo stato di avanzamento dei lavori sul Sito Espositivo e per incontrare i responsabili dello sviluppo dei contenuti che riguarderanno il mondo STEM".

"Assolombarda crede molto nel fare sistema con Regione Lombardia per l'internazionalizzazione delle imprese" ha evidenziato Alessandra Salina responsabile relazioni internazionali e Expo Dubai 2020. "La missione negli Emirati Arabi Uniti - ha proseguito- ha avuto un outcome positivo. La aziende associate sono molto soddisfatte degli incontri svolti con le realtà locali".

"Questa missione è stata una vera azione sistemica guidata da Regione Lombardia a cui Promos ha partecipato con il sistema Camerale Lombardo occupandosi degli incontri tra imprenditori lombardi ed Emiratini" ha aggiunto Federico Bega Dirigente aree strategiche di Promos. "Il mercato emiratino si è confermato di grande interesse anche per l'accesso ai mercati del Golfo e asiatici - ha concluso - con ottime possibilità per le nostre imprese di far parte di questo processo di crescita".