Internet of things, Milano "capitale europea del 5G"

Milano e' "la capitale europea del 5G". A dirlo l'ad di Vodafone Italia, Aldo Bisio, parlando a un evento dell'azienda nella citta' lombarda a un anno dall'avvio della sperimentazione sulla nuova rete. "Non esiste nessuna citta' in Europa con copertura cosi'", ha spiegato, sottolineando che gia' "l'80% della popolazione" di Milano e' potenzialmente coperta, grazie anche a un investimento da 90 milioni dell'azienda, che ha gia' attivato 120 siti in citta' e avviato oltre 30 progetti. La nuova tecnologia, ha aggiunto Bisio, porta una "discontinuita' tecnologica molto importante", con la rete 5G che offrira' velocita' pari a "10 volte quella che e' possibile oggi con il 4G": "c'e' bisogno di una rete di questo tipo, per supportare l'internet of things in Italia", ha detto ancora Bisio, spiegando per esempio che la minor latenza della rete sara' "importante soprattutto per i servizi mobilita'".

Da gennaio Vodafone iniziera' la copertura delle principali citta' italiane e conta di completare le prime 5 entro il 2019. "Come Vodafone la vediamo come una nuova eta' dell'oro, non solo per una nuova infrastruttura tecnologica, ma per progetti di grande impatto sociale: sara' un fattore abilitante per la competitivita' e di benessere sociale. La sperimentazione di Milano, che ha catalizzato gli investimenti di importanti realta' nazionali e internazionali, ha confermato l'effetto dirompente del 5G che ridisegnera' tutte le filiere industriali, aprira' nuove opportunita' di internazionalizzazione per le imprese e incidera' sul benessere della comunita' ", ha concluso.