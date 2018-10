Intesa Anci-Consiglio regionale, domani la firma

Sarà sottoscritto domani martedì 16 ottobre alle ore 9.30 a Palazzo Pirelli il Protocollo d’intesa tra il Consiglio Regionale della Lombardia e l’ANCI Lombardia. A sottoscrivere il documento saranno, in Sala Pirelli al primo piano. il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il Presidente di ANCI Lombardia Virginio Brivio.

La finalità principale del protocollo è quella di rafforzare i rapporti e lo scambio di informazioni tra l’Associazione dei Comuni lombardi e il Consiglio regionale, nell’intento di promuovere una sempre maggiore sensibilizzazione dell’azione amministrativa e legislativa regionale nel recepimento delle aspettative e delle richieste dei Comuni e degli Enti locali.

Il protocollo investe quattro aree distinte: Istituzionale, Formazione, Comunicazione e Authorities, ognuna delle quali prevede la possibilità di realizzare iniziative congiunte su temi specifici.Avendo inoltre il Consiglio regionale un ruolo fondamentale nell’ambito della procedura finalizzata all’ottenimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116 della Costituzione, con questo protocollo si definiscono anche le modalità per assicurare una maggiore partecipazione degli Enti locali al percorso di confronto in atto con il Governo nazionale.

Il protocollo avrà durata e validità per l’intera legislatura, e sarà poi sottoposto a successivo rinnovo consensuale. Le risorse necessarie per l’attuazione degli interventi saranno di volta in volta concordate e definite dalle parti in sede di approvazione dei singoli progetti. La firma del protocollo precede un convegno realizzato, sempre in Sala Pirelli, da Anci e UPL (Unione delle Province Lombarde) in collaborazione con Regione Lombardia e l’Unione europea, che si pone l’obiettivo di approfondire modalità e opportunità di accesso ai finanziamenti e ai fondi sociali europei nell’ambito della programmazione 2014-2020.