Intesa Sanpaolo acquisisce l'Auditorium di Milano: laVerdi prosegue attività

L'Auditorium di Milano, in largo Mahler diventa di proprieta' di Intesa Sanpaolo. Lo comunica una nota, nella quale si legge che la "Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con il Presidente Gianni Cervetti e il Consiglio di Amministrazione sono lieti di annunciare ai propri soci e sostenitori, cosi' come alle istituzioni di Comune di Milano e Regione Lombardia, che e' stato raggiunto un importante accordo con Intesa Sanpaolo, i termini del quale possono essere cosi' riassunti: la Fondazione ha ceduto la proprieta' dell'Auditorium di Milano a Intesa Sanpaolo". A fronte di questa cessione la Banca ha estinto il residuo credito tuttora in essere; e, cosa fondamentale, la banca "concede l'immobile in uso a laVerdi per l'esercizio e lo sviluppo delle sue attivita' musicali e culturali". "Dal canto suo, laVerdi si sente stimolata a sviluppare e migliorare ulteriormente la propria attivita' culturale a favore di cittadini e appassionati di Milano e della Lombardia" conclude la nota.

Dove oggi sorge l'auditorium, nel 1920 fu aperto il 'Cineteatro la Montagnetta'. Poi diventato 'Cinema San Gottardo'. A dare lustro e una nuova impronta architettonica al cinematografo fu la riprogettazione di Alessandro Rimini, iniziata a partire dal 1936. Nel 1979 divento' studio di registrazione per programmi televisivi fino a quando, negli anni '90, grazie all'intervento dell'imprenditore Agostino Liuni, lo Studio d'Architettura Marzorati realizzo' un progetto di ristrutturazione completato nel 1999. La sala e' stata ufficialmente inaugurata il 6 ottobre del 1999 con la Sinfonia n. 2 "Resurrezione" di Mahler diretta da Riccardo Chailly diventando cosi' la nuova sede stabile dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi