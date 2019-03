Intese istituzionali? Belle, ma se nessuno parla con nessuno...

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta l'intesa istituzionale. Come sapete Comune e Regione litigano. Beppe Sala dice ad Attilio Fontana che non conta nulla. E quindi che dovrebbe parlare con Matteo Salvini. Il problema è che Matteo Salvini è un avversario politico, perché vuole cacciar via Sala da Milano. Quindi Salvini non parla con Sala e Sala non parla con Salvini. Ma visto che Fontana è governatore, Fontana parla con Salvini ma Beppe Sala non parla con lui, perché ovviamente ritiene che Fontana non conti nulla e quindi dovrebbe parlare con Salvini che però non parla con lui. Alla fine nessuno parla con nessuno. Oggi Beppe Sala ha detto che uno dei problemi dell'Italia è il fatto che si isola e perde credibilità. Aggiungiamo che anche il litigio continuo tra istituzioni non è che proprio aiuti, diciamo.