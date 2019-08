Intrattenimento e tempo libero, Milano quinta nella classifica del Sole24 Ore

Rimini, Firenze e Venezia sono le citta' che offrono le opzioni migliori per trascorrere il tempo libero di cittadini e visitatori: e' quanto emerge dalla classifica pubblicata oggi sul Sole 24 Ore. Sulla base di 12 indicatori sull'offerta culturale, i servizi e il turismo, sono state valutate le 107 province italiane. Fra le prime 10, la meta' sono in Toscana e l'unica grande citta' presente, al quinto posto, e' Milano, mentre Roma e' quattordicesima. Complessivamente, la classifica premia i grandi centri metropolitani dove la presenza di spazi e servizi favorisce la coesistenza di proposte di cultura alta (ad esempio il teatro) ed esperienze di cultura popolare (come i concerti pop) o sportiva, offrendo un ricco mix di proposte per il tempo libero della popolazione residente. Rimini e' in cima alla classifica per la sua capacita' di attirare turisti sul territorio; e' seconda per spesa pro capite in spettacoli culturali; quarta per incidenza di librerie ogni 100mila abitanti; sesta per numero di rappresentazioni teatrali realizzate nel 2018 ogni mille abitanti.

Guardando ai singoli indicatori, dalla classifica emerge che Savona e La Spezia registrano la maggiore incidenza di ristoranti e bar ogni 100mila abitanti, mentre Massa Carrara e' in cima alla classifica per le librerie. Ascoli Piceno, Gorizia e Pescara sono sul podio per numero di proiezioni cinematografiche ogni mille abitanti, ma la spesa pro capite in cinema e teatro risulta piu' elevata a Verona e a Milano dove indubbiamente ci sono eventi capaci di attirare un pubblico piu' ampio e proveniente da fuori provincia.