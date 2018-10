Intrigo in Galleria: Seven Stars hotel, ancora rumors

Continuano i rumors sulla cessione del Seven Stars Galleria del Gruppo di Alessandro Rosso, dopo il nostro articolo (INSERIRE LINK) su una possibile cessione del super hotel a due importanti gruppi (quello riconducibile ad Alexander Vik e quello più italiano e milanese di gruppo 3Onde - Relegance già titolare dell'hotel Palazzina G di Venezia disegnata da Philippe Starck) ecco che spuntano nuove indiscrezioni.

Ci sarebbe anche un terzo grande gruppo interessato all'operazione che però ultimamente pare titubante poiché vuole chiarezza sulle concessioni da parte del Comune ad Alessandro Rosso. Queste, infatti, prevedono che per ogni nuovo locatario si debba chiedere il permesso in piazza Scala, e dunque da questo punto di vista ci vogliono rassicurazioni sia sulla stabilità economica che sulla parte relativa all'operatività nonché all'immagine del nuovo soggetto.

In caso contrario, se l'accordo non fosse raggiunto, si potrebbe arrivare addirittura a una messa a gara delle concessioni e di conseguenza la possibilità, per chiunque ne sia interessato, di ottenere le medesime concessioni ripartendo da una trattativa ex novo con il Comune.

Non un dettaglio: comprare una concessione comporta un surplus di costo, piuttosto che una trattativa diretta con il Comune. Forse per questo il gruppo Rosso pare stia trattando con grande celerità, per arrivare a una decisione definitiva nel giro di poco. Ma non è escluso che ci sia ancora qualche sorpresa in questo tormentato cammino.