Investe disabile e finisce nel fosso con auto, muore 79enne

Ha urtato la bici da corsa su cui pedalava un disabile e per evitare di travolgerlo ha sterzato finendo in un fosso. L'automobilista di 79 anni e' morto sul colpo. Il dramma si e' verificato questa mattina alle otto sulla provinciale che da Porana conduce a Pizzale, nel pavese. La polizia stradale di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi di legge, ha ricostruito la presunta dinamica. Fortunatamente il disabile di 61 anni, residente a Pinarolo Po, in sella ad una bici speciale non ha riportato gravi ferite. I sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare il disabile all'ospedale di Voghera. La Procura ha aperto un fascicolo per verificare le responsabilita' dell'incidente.