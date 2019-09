Investe motociclista nella notte e fugge, poi si presenta alla Polizia

Motociclista 34enne ferito in modo grave nella notte tra sabato e domenica tra viale Zara e viale Marche: si e' presentata con un avvocato in una delle sedi della Polizia locale di Milano la donna che sarebbe stata alla guida del Suv. E' una albanese di 29 anni che e' stata denunciata per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Gli agenti stanno verificando se effettivamente fosse lei alla guida. Alcuni testimoni hanno riferito di una donna al volante e ora gli agenti della Polizia Locale stanno cercando di identificare l'uomo che era con lei.