Investe tre pedoni alla fermata del bus: sono gravi

Tre ragazzi investiti alla fermata del bus: uno è in pericolo di vita

Un uomo di 26 anni ha investito tre pedoni che stavano aspettando l'autobus a Corsico, comune alle porte sud di Milano. I tre hanno riportato lesioni gravi, uno è in pericolo di vita. E' accaduto oggi pomeriggio: l'uomo, a bordo di una Hyundai IX35, per cause che sono ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto mentre percorreva via Di Vittorio in direzione di Milano, prendendo in pieno i tre pedoni.

Lo stesso investitore ha poi chiamato i soccorsi e poco dopo personale del 118 è arrivato sul posto. Il più grave è risultato un giovane di 23 anni, milanese, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda del capoluogo, in pericolo di vita per le gravi lesioni riportate. Anche un minorenne, di 16 anni, è rimasto coinvolto ed è stato trasportato in codice giallo all'Humanitas di Rozzano. La terza vittima è invece un coetaneo, giudicato in codice giallo e condotto all'ospedale San Paolo di Milano. La verifica della dinamica dell'incidente è ancora in corso da parte dei carabinieri della compagnia corsichese.