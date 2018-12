Investe e uccide anziano che va a messa: arrestato per omicidio stradale

Un settantenne e' stato ucciso da un pirata della strada domenica pomeriggio nel Bergamasco. L'uomo - Battista Recanati - stava andando in chiesa per assistere alla Messa accompagnato dalla moglie ed e' stato investito e sbalzato violentemente a terra, morendo sul colpo. Il conducente non si e' fermato, l'auto si e' allontanata. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Treviglio, la Croce rossa di Romano e un'ambulanza di Caravaggio. I carabinieri della Compagnia di Treviglio stanno indagando per risalire all'automobilista pirata. L'investitore si è poi costituito questa mattina spiegando di non essersi accorto di nulla. S. B., 44 anni,incensurato e residente proprio a Caravaggio ha sostenuto di non aver capito di aver investito l'uomo allontanandosi quindi senza problemi dopo l'incidente. I militari dell'Arma avevano gia' individuato l'auto pirata grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona della tragedia, ad alcune testimonianze di passanti, e soprattutto a un pezzo di specchietto perso dalla sua Volkswagen Golf nell'impatto. Il 44enne e' stato arrestato per omicidio stradale e fuga.