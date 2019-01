Investi' ciclista, autista condannato a 3 anni e 10 mesi



Dal 2 settembre del 2016, la sua vita e' stravolta: finito prima in stato vegetativo, adesso cammina a fatica, sta su una sedia a rotelle, non parla. A ridurlo cosi' e' stato un automobilista che lo ha inseguito e travolto in via Bergamo a Cremona. La vittima, che oggi ha 58 anni, un lavoro in commissione tributaria, era pero' il ciclista 'sbagliato' e non quello con cui Manuel Boschetti, di 50 anni, aveva litigato poco prima, a porta Milano, per una mancata precedenza.



Ex infermiere presso le case di riposo, Boschetti e' stato condannato dal gup Elisa Mombelli a tre anni e dieci mesi di reclusione per tentato omicidio, fuga e omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza, reato, quest'ultimo, che gli e' costato due anni di sospensione della patente. Il pm aveva chiesto tre anni e quattro mesi, partendo da una pena base di sette anni. Nel calcolo della pena, il gup ha tenuto conto della riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato. Un altro sconto e' arrivato dal riconoscimento delle attenuanti per aver risarcito il danno all'automobilista, con un risarcimento di un milione e 550.000 euro.