Investimenti, Sala: "L'Italia perde colpi, ma Milano è un porto sicuro"

Sala, paura investitori verso Italia ma Milano porto sicuro

"La paura" di mercati e investitori "c'e' e i flussi di acquisto e investimenti verso l'Italia stanno certamente rallentando, in questo rallentare Milano e' ancora un porto sicuro, fa meno paura e paradossalmente cresce". A dirlo e' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso di una video intervista al sito del Corriere della Sera. "Dai nostri dati ancora il 30% degli investimenti delle aziende straniere" in Italia e' su Milano. "Guardando a Milano non sono preoccupato, guardando a Paese sono preoccupato", ha concluso Sala.

Governo: Sala, lavoriamo assieme, se serve impari da Milano

"Il mio invito al governo e' di andare avanti e lavorare insieme, e imparare da noi se c'e' da imparare". E' l'appello lanciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso di una video intervista al sito del Corriere della Sera. Parlando di grandi temi come infrastrutture e Olimpiadi invernali, Sala ha sottolineato: "Portano benefici a Milano e a tutto il Paese, quindi chiedo al governo di essere al mio fianco". Il sindaco ha aggiunto: "Sono stato il primo a parlare di Olimpiadi un anno e mezzo fa e a parlare di una Milano nuova e chiedo che il governo si allinei anche se il nostro rapporto non e' fluidissimo". E sull'apertura del ministro dell'Interno Matteo Salvini, su un sostegno economico del governo alla candidatura di Milano e Cortina, in caso di necessita', Sala ha concluso: "E' un'apertura che apprezzo, Salvini dice una cosa giusta: provate voi amministrazioni locali a raccogliere i soldi con le imprese, dove non ci arrivate interveniamo noi. Mi sembra una cosa di buon senso".