Investimento treno mortale a Legnano, ritardi su linee Trenord

Investimento mortale treno a Legnano, ritardi su Trenord

Una persona, probabilmente si tratta di una donna, e' stata investita da un treno questa mattina alle 9 nella stazione di Legnano, ed e' morta sul colpo. Il treno 5309 partito da porto Ceresio alle 08.16, diretto a Milano Porta Garibaldi non e' riuscito a evitare la persona che forse stava attraversando i binari, ma la dinamica non e' ancora chiara. Secondo quanto comunica Trenord la circolazione sulle linee Milano-Varese-Porto Ceresio, Milano-Domodossola, S5 Varese-Milano-Treviglio e' rallentata, con ritardi fino a 60 minuti e variazioni di percorso. Sul sito di Trenord si comunica che i viaggiatori possono utilizzare i treni in partenza da Varese Nord in direzione Milano Cadorna e viceversa con il titolo di viaggio gia' in loro possesso. Attivi servizi bus sostitutivi.