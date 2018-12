Investiti alla fermata del bus a Corsico, morto uno dei tre feriti

Investito alla fermata del bus, morto giovane di 23 anni

Non ce l'ha fatta Angelo Delas Alas, il ragazzo di 23 anni che insieme ad altri due giovani era stato investito da un suv mentre aspettava il bus a Corsico. Delas Alas era stato quello ferito in maniera più grave, era stato trasportato al Niguarda in pericolo di vita e lì è morto il giorno dopo l'incidente in cui aveva riportato gravissimi traumi al cranio. Ancora in ospedale, ma con ferite più lievi, gli altri due 16enni travolti.

Il guidatore del Suv è un giocatore di basket di serie B, ha 26 anni ed è risultato negativo al test dell'alcol e della droga. Subito dopo l'impatto ha detto ai carabinieri di aver avuto "un colpo di sonno" ma sono ancora in corso gli accertamenti tecnici per capire se stesse usando il cellulare alla guida. Al momento non ci sarebbero testimoni che lo hanno visto al telefono.