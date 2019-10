"Io accolgo": campagna in Duomo a sei anni dalle strage di Lampedusa

Volontari e attivisti della campagna "Io accolgo" si sono trovati ieri pomeriggio in piazza Duomo a Milano a sei anni di distanza dalla strage in cui persero la vita 368 migranti al largo delle coste di Lampedusa. "Oltre a ricordare le migliaia di uomini, donne e bambini morti nel Mediterraneo- hanno detto durante il presidio- noi chiediamo con forza che si prevedano canali di ingresso regolari in Europa, senza che le persone siano costrette a rischiare la vita affidandosi ai trafficanti; piu' nessuno sia lasciato morire in mare e vengano annullati gli accordi con la Libia; si ristabilisca un programma efficace di ricerca e salvataggio in mare a livello europeo; vengano abrogati i due decreti sicurezza che contengono norme contrarie ai principi della Costituzione e delle Convenzioni internazionali; venga garantita un'accoglienza dignitosa ad ogni migrante e vengano avviati percorsi di inclusione efficaci'"