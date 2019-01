Iperdì: presidio dei lavoratori in Regione e incontro con Fontana

Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale. I lavoratori, come hanno spiegato, protestano contro la crisi della catena di supermercati "che coinvolge 43 punti vendita, tra Lombardia, Piemonte e Liguria, e 900 famiglie": "Oggi siamo qui in presidio pacifico per denunciare la situazione di indigenza economica" con 900 lavoratori "che non ricevono lo stipendio da 7 mesi. Dal 1 ottobre scorso ci hanno messo in cassa integrazione, abbiamo saputo che il decreto e' stato firmato ma non ci sono ancora stati erogati i soldi. Siamo qui per mettere pressione alla politica e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla nostra condizione".

Il presidente Fontana ha pubblicato un post dell'incontro su Facebook: "Oggi - ha scritto - ho incontrato a Palazzo Pirelli i dipendenti della catena Iperdi' e Superdi' che rischiano di perdere il posto di lavoro. Sono molto orgoglioso che i consiglieri regionali stiano conducendo una battaglia bipartisan per tutelare l'occupazione. Questo e' il giusto modo di fare politica e di riavvicinare i cittadini alle istituzioni".