Ipotesi due stadi a San Siro? Per Sala idea "sbagliata"

L'ipotesi di mantenere due stadi a Milano, con il Meazza da un lato e una nuova struttura dall'altro costruita dalle due squadre di calcio della citta' non convince il sindaco, Giuseppe Sala , che si dice pero' convinto che la palla passa ora proprio a Milan e Inter. "Dire 'facciamo uno stadio nuovo e lasciamo li' San Siro'. Ecco, questo secondo me e' sbagliato" ha spiegato il primo cittadino oggi a margine della conferenza per le celebrazioni per gli 80 anni del Niguarda. "Immaginate la tristezza di San Siro vuoto - ha riflettuto con i cronisti - con le luci, l'attenzione e tutta la visibilita' sull'altro stadio che sta a cento metri. Questo non e' possibile". "Continuo a ribadire che per me la prima soluzione e' lavorare su San Siro, pero' non posso non ascoltare le squadre" ha aggiunto. Soddisfatto, infine, che nel frattempo sia partito il processo di condivisione con il Consiglio Comunale: "Mi fa piacere che si andra' anche verso una buona trasparenza rispetto alla cittadinanza. Il calcio e San Siro sono temi talmente delicati che la cittadinanza va coinvolta. Devono decidere le squadre pero'".