Ippodromo Milano, il 16 marzo riparte la stagione con Flug Market

Domani, sabato 16 marzo, all’Ippodromo SNAI San Siro prende il via la 132esima stagione del galoppo. Per celebrare la partenza di questa importante stagione, l’impianto sarà aperto gratuitamente dalle ore 12 alle 20 e ospiterà l’attesissimo FLUG Market.

“Dopo i 210.000 accessi dell’anno scorso e i complessivi 500.000 registrati nelle ultime tre stagioni - ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech - anche nel 2019 l’Ippodromo SNAI San Siro punta a confermarsi, oltre che come impianto sportivo, come luogo di aggregazione e location privilegiata per aperitivi e concerti, meta di gite scolastiche, arena per la grande musica e museo all’aperto. Questa stagione sarà una delle più importanti per l’Ippodromo: daremo infatti vita ad un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo che coinvolgerà tredici artisti internazionali e che saprà toccare diversi ambiti, dall’arte al design, fino alla tecnologia. Sono molto orgoglioso di poter dire che il nostro progetto, il Leonardo Horse Project, è stato inserito dal Comune di Milano tra i 10 più importanti eventi del palinsesto per le celebrazioni del cinquecentenario della morte di Leonardo.”

In occasione dell’apertura della stagione, all’Ippodromo torna l’attesissimo FLUG Market, l’evento che grazie ad animazioni, artisti di strada e street food lo scorso anno aveva attirato oltre 10.000 persone. L’Ippodromo si trasformerà in un sorprendente mercato composto da artigiani tradizionali, sarti, creativi 2.0, designer, stampatori 3D, fumettisti e collezionisti selezionati per originalità e unicità delle loro realizzazioni.

Grazie alle creazioni esposte nei 70 gazebo, i makers sapranno coinvolgere i milanesi che decideranno di trascorrere il loro sabato all’aria aperta in un luogo unico come l’Ippodromo SNAI San Siro. Inoltre, durante tutta la giornata saranno proposte esibizioni artistiche ad allietare i visitatori: l’Ippodromo sarà infatti animato da improvvisazioni musicali, performance estemporanee di teatro di strada, spettacoli di bolle e giocoleria. In particolare, tra i tanti artisti coinvolti, la giornata vedrà la partecipazione della P-Funking Band, la fantastica marchin’ band di Perugia che fonde nelle sue performance musica e movimento e della compagnia internazionale Bubble on Circus che nel corso del pomeriggio intratterrà i visitatori con entusiasmanti spettacoli di bolle e con il suggestivo show “Wonder Walks” previsto per le 17. Inoltre, per chi volesse approcciarsi all’affascinante mondo dello yoga, sarà possibile partecipare alle lezioni delle insegnanti di Yoga Beat alle 12:20 e alle 15, nel corso delle quali verranno mostrate le basi dello yoga al ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo.

A fare da cornice alle varie attività, ci saranno come sempre i Food Truck provenienti da tutta Italia che sapranno allietare i palati dei visitatori con le loro specialità culinarie, mentre il dj-set sarà a cura dei Distratti.

Come sempre sarà dato grande spazio alle famiglie e ai bambini. I piccoli ospiti potranno divertirsi con l’animazione e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava – NHP Italia Onlus, collaborazione che proseguirà per tutto il 2019, o sperimentare per la prima volta l’emozione di sentirsi fantini per un giorno. Il Centro Ippico Lombardo darà infatti la possibilità ai più desiderosi di cavalcare gratuitamente un pony, assistiti dagli istruttori del Centro. In aggiunta, al mattino saranno proposti momenti di lettura e di manualità con la costruzione di lanterne di carta e laboratori montessoriani continuativi a cura dell’Associazione Mamazzino.

Non ultimo, anche domani non mancherà la grande ippica: in pista si correrà infatti il Premio Apertura, la grande sfida che si disputa sulla distanza di un miglio e che vede affrontarsi i cavalli che hanno corso durante l’inverno. Inoltre, come tutti gli anni, non mancherà il colpo di cannone del Reggimento Artiglieria a Cavallo "Voloire" che darà ufficialmente il via alla stagione dell'Ippodromo SNAI San Siro del Galoppo di Milano.

I PRINCIPALI EVENTI IN CALENDARIO PER LA STAGIONE 2019 DELL’IPPODROMO

Quella di domani sarà solo la prima di una serie di numerose iniziative di carattere culturale che si terranno all’ippodromo durante il 2019. La nuova Stagione, che ruoterà attorno alle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, mira infatti a riconfermare l’ippodromo come uno dei luoghi di aggregazione e svago più amati dai milanesi di ogni età.

Leonardo Horse Project – Progetto cardine della Stagione 2019, il Leonardo Horse Project prenderà ufficialmente vita il 10 aprile, in occasione del Grand Opening, quando le tredici riproduzioni fatte realizzare da Snaitech e decorate da tredici artisti e designer internazionali saranno esposte all’Ippodromo, dove resteranno durante tutta la Design Week. Al termine della settimana, i 13 Cavalli di design lasceranno l’ippodromo e da maggio a ottobre saranno collocati in luoghi selezionati di Milano creando così una contaminazione cittadina. Sempre il 10 aprile, verrà lanciata anche la mostra antologica su Leonardo, allestita in collaborazione con il Museo della Battaglia di Anghiari, che resterà all’ippodromo durante tutta la stagione 2019. L’ultima sorpresa, l’applicazione sviluppata per l’occasione che prevede contenuti di realtà aumentata, sarà presentata la settimana prossima durante le giornate FAI di primavera, il 23 e 24 marzo.Giornate FAI di Primavera - L'anno scorso il “battesimo”, quest'anno la consacrazione: l’Ippodromo SNAI San Siro, l’unico al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale, si riconferma tra i luoghi da scoprire del dal FAI - Fondo Ambiente Italiano. Quest’anno l’ippodromo aprirà le sue porte per svelare i suoi tesori nascosti per le giornate di primavera sabato 23 e domenica 24 marzo.

Grande musica internazionale - Per il terzo anno consecutivo l'Ippodromo SNAI San Siro sarà al centro del rock internazionale con il Milano Summer Festival, che solo la scorsa stagione ha fatto registrare 70 mila presenze ai concerti. Anche per il 2019 si annunciano nomi di eccezionale spessore tra cui i Metallica, Calcutta, i Kiss e a Ben Harper.

Progetto Scuola - Le porte dell’Ippodromo hanno già riaperto i battenti ai primi piccoli visitatori, con la partenza del Progetto Scuola #scoprisansiro per i più piccoli, che ha ospitato a fine febbraio la prima scuola elementare tra i viali alberati dell’Ippodromo, svelando ai piccoli alunni le meraviglie dell’Ippodromo. L’iniziativa didattica promossa da Snaitech, che coinvolge gli istituti scolastici di Milano e della provincia, ha portato in soli tre anni più di 2000 bambini all’ippodromo e quest’anno mira a fare ancora meglio.