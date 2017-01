Iscrizione ai nidi e all'asilo di Milano solo se vaccinati: la proposta

Obbligo di vaccinazione dei propri figli per chi vuole iscriverli all'asilo: è la proposta lanciata a Milano alla lista civica "Noi per Milano", con un ordine del giorno che ha già trovato il consenso della maggior parte dei consiglieri di Palazzo Marino, i quali invitano la Giunta a "provvedere tempestivamente" ad emulare quanto stabilito dalla Regione Emilia Romagna, che ha reso obbligatorie le vaccinazioni per le iscrizioni dei bimbi dagli 0 ai 3 anni, quale "requisito di accesso al servizio dei nidi d’infanzia comunali e convenzionati, nonché ai nidi aziendali e alle scuole d’infanzia". L'ordine del giorno depositato a Milano estenderebbe l'obbligo anche alle scuole materne. Analogo provvedimento era stato proposto a livello regionale lo scorso maggio da Umberto Ambrosoli, ma al momento al Pirellone non se ne è ancora discusso.