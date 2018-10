Islam, il Tar sulla legge anti-moschee: "Viola i diritti dei fedeli"

Islam: Tar, legge Lombardia luoghi culto viola diritti fedeli

La legge lombarda sui luoghi di culto viola i diritti dei fedeli per la "mancata previsione" di tempi certi di risposta. Il Tar della Lombardia, in una sentenza sul no del Comune di Sesto Calende (Varese) alla realizzazione di un luogo di culto islamico, ha deciso di sollevare la questione di illegittimita' costituzionale della legge regionale che regola la costruzione di nuovi luoghi di culto. Pronta e' stata la replica dell'assessore lombardo al Territorio, Pietro Foroni (Lega): "Rispettiamo quanto afferma il Tar della Lombardia nella sua sentenza, ma attendiamo fiduciosi che si pronunci nel merito quella stessa Corte costituzionale che, gia' due anni fa, diede ragione alla Lombardia in merito al ricorso presentato dall'allora presidente del consiglio Matteo Renzi". Le eccezioni di costituzionalita' sollevate dal Tar, aggiunge l'assessore, "non hanno comunque alcun effetto sospensivo sulla legge regionale sui luoghi di culto, che rimane uno dei fiori all'occhiello di Regione Lombardia e della cui bonta' e necessita' siamo e restiamo convinti".

Critiche pero' sono arrivate dalle opposizioni. Per il consigliere regionale del Pd, Jacopo Scandella, "la legge regionale sui luoghi di culto e' sbagliata e con il passare del tempo mostra tutti i suoi limiti, come dimostra la decisione del Tar. Di fatto, era nata per impedire ai 350 mila musulmani lombardi di avere un luogo regolare dove pregare, lasciando intendere che questo avrebbe garantito maggiore sicurezza nelle citta' lombarde: e' vero il contrario, perche' favorisce la permanenza e la diffusione di centri culturali fuori norma e fuori controllo e umilia queste persone, tra cui molti cittadini italiani, in un loro diritto garantito dalla Costituzione. La linea populista della Lega fa solo danni". Da parte sua il consigliere del M5s, Dario Violi, ha attaccato: "Hanno approvato una legge lacunosa che viola la Costituzione e che non da' piu' sicurezza ai Lombardi. E' l'ennesimo provvedimento-annuncio che va in senso opposto a quello che si ripromette di fare. Vietando le moschee legali sono impossibili i controlli e si consente la proliferazione di quelle illegali che aumentano l'insicurezza e la radicalizzazione".