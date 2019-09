Istituto Confalonieri: escrementi di topi in classe, i genitori protestano

Alunni tenuti a casa e genitori che protestano davanti all'Istituto Comprensivo "Confalonieri" di via Crespi a seguito del ritrovamento di escrementi di topi nelle aule e nei corridoi, oltre a topi morti in cortile. La direzione dell'istituto, che ospita due scuole primarie e una secondaria di I Grado, pare che abbia ignorato l'increscioso fatto, non chiudendo la scuola e disponendo il regolare proseguimento delle lezioni In una circolare diffusa oggi dalla direzione scolastica si legge che "a seguito di intervento effettuato dagli uffici preposti nulla osta alla regolare apertura del plesso". I genitori però non sono convinti che sia stata eseguita una derattizzazione, vista la mancata chiusura temporanea della scuola.