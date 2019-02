Italia-Cina: Lombardia, 80 mila cinesi residenti fra Milano e Monza-Brianza



Dal primo luglio 2018 ci sono circa 80 mila cinesi che vivono nella regione Lombardia e Milano, Monza e Brianza sono le principali aree di residenza per i cinesi nella regione, con circa 47 mila persone. Sono dati riferiti dall'Istituto italiano di ricerca sull'integrazione multietnica (Ismu) secondo cui gli uomini rappresentano il 50,5 per cento e le donne il 49,5 per cento. Secondo i dati, la maggior parte dei cinesi che vivono in Lombardia hanno vissuto in Italia per piu' di 10 anni e piu' del 10 per cento dei cinesi residenti ha piu' di 50 anni. Piu' di 6 mila persone che vivono nell'area guadagnano oltre 2.500 euro al mese.

Secondo le statistiche, il 65 per cento dei cinesi in Lombardia e' sposato, il 50 per cento ha un livello di scuola superiore, il 10 per cento non conosce l'italiano; le aziende cinesi rappresentano il 30 per cento delle imprese locali, l'8 per cento di entrate nette cinesi supera i 2.500 euro al mese e il 46 per cento dei cinesi lavora piu' di 50 ore settimanali. Le statistiche dell'Ufficio nazionale di statistica mostrano che dal 1 gennaio 2018 il numero di immigrati stranieri legali a Milano era di 267 mila e il numero di cinesi era di 29 mila, pari all'11 per cento del numero totale di immigrati stranieri. A Milano, i cinesi sono concentrati principalmente nel distretto nord-ovest della citta': la percentuale di cinesi della zona e' del 53,3 per cento.