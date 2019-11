Italia Viva, Caroli coordinatore? De Cesaris e Cociancich nominati in cda

La nomina nel cda di Cdp Immobiliare un po' l'ha colta di sorpresa. E ha colto di sorpresa chi pensava che sarebbe stata lei la coordinatrice cittadina di Italia Viva. Certo è che Ada Lucia De Cesaris, ex vicesindaco sotto Pisapia, avvocato tra i più influenti in città, difficilmente - vista la nomina in una delle partecipate di Cassa Depositi e Prestiti - potrà essere scelta come guida dei riformisti alla milanese. Peraltro, ironia del destino, in un'altra partecipata di Cassa è finita l'altra vicesindaca di Pisapia, Francesca Balzani, nella stessa tornata di nomine. Ironie del destino. Intanto lunedì 2 dicembre, giorno in cui Matteo Renzi radunerà i suoi a Milano, insieme al ministro Bellanova e altri, si sta avvicinando. Oltre alla De Cesaris, potrebbe uscire dal gioco anche Roberto Cociancich, che pareva il favorito, considerato che l'ex premier di Rignano aveva stabilito che nessun parlamentare avrebbe anche avuto l'incarico di coordinatore. Cociancich, ex senatore, sarebbe stato perfetto: invece è stato scelto addirittura per il cda di Sace. Quindi, difficilmente potrà avere altri incarichi. Per la regola di cui sopra anche Mattia Mor, onorevole, non sarà della partita. Chi rimane dunque? Di nomi per ora non se ne fanno. Tra quelli in partita pare ci sia Francesco Renato Caroli. Lui è l'animatore di mille iniziative, e c'è dall'inizio. Che sia lui il nuovo responsabile milanese del nuovo partito?

