"Italia Viva? Scelta difficile da capire": Sala boccia la Renxit

Ieri Affaritaliani.it Milano raccontava dei possibili tentativi di corteggiamento di Matteo Renzi nei confronti del sindaco di Milano Beppe Sala, che l'ex premier vedrebbe bene al suo fianco nella nuova avventura di Italia Viva. Ma questa mattina il primo cittadino meneghino pare mettere una pietra sopra alle illazioni degli ultimi giorni. Queste le sue parole: "Le ragioni politiche della scissione di Italia Viva sono difficili da comprendere. Se l’obiettivo era quello di riorganizzare lo spazio politico in modo più coerente, temo che gli effetti, almeno al momento, siano diversi da quelli sperati. In quello stesso spazio “liberal-democratico” oggi c’è solo un soggetto in più. Credo che le ragioni vere di questa scelta risiedano invece altrove. Lo dico con rispetto per Matteo, ma credo che faccia molta fatica a stare in una comunità collaborativa, preferendo invece un sistema che risponda pienamente a lui. È questo quello che più ci distingue".

Di Renzi, Sala ha parlato anchea ai cronisti a margine dell'incontro sulle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, a Palazzo Lombardia: "Renzi per me non e' un nemico da combattere ma qualcuno con cui dialogare". A chi gli ha chiesto se sia stato contattato dall'ex segretario, il sindaco ha risposto "no". Con Matteo Renzi, "ci sentiamo, ma non credo che avesse mai pensato alla possibilita' di coinvolgermi nel suo progetto: mi considera un interlocutore, ma non mi ha mai fatto nessuna proposta ne' mi ha chiamato per avvisarmi" della sua intenzione di uscire dal Pd, ha aggiunto Sala.