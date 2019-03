Italserramenti a MADE Expo 2019

Continua MADE Expo, il principale appuntamento fieristico nazionale dedicato all’architettura e all’edilizia, una manifestazione in grado di coinvolgere rivenditori, progettisti, imprese, istituzioni, mondo accademico e utenti finali. Presente anche Italserramenti.

Italserramenti è un produttore di serramenti strettamente legato alla tradizione e al suo territorio d’origine ma che guarda verso nuovi orizzonti attraverso una lente: quella dell’innovazione continua. L'azienda è capace di investire in ricerca e sviluppo senza trascurare l’attenzione verso l’ambiente e l’ecosostenibilità dei propri prodotti nel rispetto delle norme europee. L’azienda ha lavorato molto anche sui processi informatici. Tra le innovazioni introdotte in questo ambito troviamo il 3Cad per la preventivazione, il BIM-Building Information Modeling . Italserramenti è una fra le prime aziende in Italia che operano nel campo degli infissi a introdurre il BIM, un percorso lungo che ha richiesto mesi di studio, formazione e applicazione ma che oggi è di fatto una carta vincente imposta dal mercato internazionale della progettazione. Da gennaio 2016 l’azienda è presente con suoi oggetti BIM sul portale Synchro. Ma flessibilità operativa, tensione verso l’innovazione, capacità di adattarsi alle richieste del cliente e il servizio accurato sono gli elementi che caratterizzano l’azienda. “Guardare con attenzione al futuro del settore, senza mai dimenticare la strada già fatta e lavorando - nello stesso tempo - per spostare sempre più in alto l’asticella delle aspirazioni, dell’innovazione, del coraggio imprenditoriale. Da questo e dal confronto con i miei collaboratori vengono progettati e sviluppati i nostri prodotti.” Così, indica, il presidente titolare Roberto Galli la strada che l’azienda intende percorrere. Un percorso di duro lavoro, che basa le proprie forze sulla tradizione e che guarda sempre verso il futuro. Con in mente un unico obiettivo: fare innovazione.

Italserramenti al MADE non è solo legno. Tenendo sempre presente il binomio design-prestazioni vuole mettere in mostra anche soluzioni in alluminio e acciaio. Lo scorrevole in alluminio che Italserramenti mostra in fiera si basa su un sistema in alluminio a taglio termico pluripremiato. A tal proposito Roberto Galli, Presidente di Italserramenti, ha sottolineato ai microfoni di Affaritaliani.it: “Oggi presentiamo i nostri prodotti tradizionali e in più come novità per la nostra azienda presentiamo isolamenti in alluminio e in acciaio. Abbiamo cercato di integrare la gamma con dei prodotti di qualità per quanto riguarda l’alluminio, quindi abbiamo cercato di portare cultura in azienda integrata perché ormai il cliente finale vuole avere un forniture unico che sappia affrontare varie problematiche. Il business oggi si svolge non solo nel residenziale e nel terziario diviso ma c’è un misto di terziario, residenziale e di recuperi storici dove poi va integrata anche una parte commerciale, dunque è richieste una gamma di varietà anche di materiali da utilizzare”.