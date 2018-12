Itineris Casa d'aste: asta di gioielli e orologi il 4 dicembre

Secondo appuntamento per l’asta di Gioielli e Orologi di Itineris Casa d’Aste che si terrà il prossimo 4 dicembre nella sede milanese di via Vivaio 24. La vendita, alla quale viene dedicato un catalogo di 146 lotti fra gioielli e orologi, sarà preceduta da un’esposizione durante la quale sarà possibile visionare direttamente i preziosi avvalendosi dell’assistenza dei responsabili del Dipartimento.Nel catalogo sono presentati gioielli ed orologi di vario genere ed epoca selezionati in base alle richieste e le tendenze del mercato, sempre più orientato a considerare l’acquisto di un gioiello o di un orologio non soltanto la soddisfazione di un desiderio, ma anche un investimento che nel tempo possa garantire una stabilità e possibilmente un incremento del suo valore.Nelle categorie dei preziosi più ricercati occupano un posto importante i gioielli con perle naturali, che presentiamo in catalogo in più lotti, fra cui segnaliamo al lotto 62, una bella collana a due fili posti in gradazione di perle dal diametro da 5 a 9 millimetri, in cui si apprezzano particolarmente la lucentezza e la qualità del materiale.

Sicuramente da considerarsi nell’ottica dell’investimento sono i diamanti, che in ogni caso rimangono tra i gioielli più desiderati in assoluto. Per chi vuole rimanere sul classico possiamo segnalare al lotto 48 un solitario di 3.10 carati circa, con caratteristiche di colore e purezza elevate. Per chi invece è alla ricerca di qualcosa di più particolare e raro, al lotto 146 troverà un anello con diamante fancy di taglio goccia di 3.07 carati, il cui colore Fancy Intense Yellow lo pone sui gradini più alti della scala di valutazione dei diamanti gialli: la denominazione ‘intense’ indica uno dei maggiori livelli di saturazione del colore. Il valore di un diamante colorato infatti, più che dalle dimensioni della pietra, come accade per i diamanti incolori, è determinato dal colore di base e dall’intensità di tale colore. Il massimo grado di intensità e quindi saturazione del colore viene indicato dall’aggettivo ‘vivid’, come nel caso del lotto 131 un anello in oro bianco e diamanti incolori formanti un motivo a corolla al centro del quale è montato un diamante Fancy Vivid Orangy Yellow di 1.01 carati.

Fra i gioielli firmati spicca, al lotto 129, un bracciale di David Webb, famoso creatore di gioielli ispirati al mondo animale: in questo caso si apprezza la qualità di lavorazione dell’oro che, sbalzato e cesellato con grande maestria dà vita a due figure contrapposte di animali fantastici che trattengono tra le fauci un grande lapislazzuli cabochon montato entro una ricca cornice in diamanti.Fra i gioielli d’epoca, al lotto 96, una spilla ‘animalier’ di grandi dimensioni, un gioiello di inizio secolo che risente delle prime influenze Déco, modellata a foggia di un serpente avvolto in spire tempestate in diamanti, la cui testa è formata da un grande diamante triangolare di 8,50 carati impreziosito da un inserto in pavè di smeraldi.

Tra gli orologi presentati, al lotto 128 un cronografo Vacheron & Constantin prodotto nel 1992: si tratta della Referenza 47101 della collezione ‘Les Historiques’, che si ispira ad esemplari iconici della maison dei quali rivisita le linee in chiave moderna. Questo modello, qui declinato nella versione in oro giallo, è un tributo alla storica referenza 4178, da cui mutua le caratteristiche anse a goccia.