Itineris, quarta asta di reperti archeologici a Milano

Visto il notevole successo delle precedenti aste Itineris ha deciso di allargare il suo pubblico anche alla fascia dei giovani collezionisti che si sono sempre dimostrati attenti ed incuriositi dall’archeologia ma spesso non potevano acquistarla per i costi: è stata creata all’interno del catalogo una sezione di circa una quarantina di lotti pensati apposta per il pubblico più giovane e nella quale, senza rinunciare né alla qualità né alla provenienza certificata dell’oggetto sono presenti reperti da costi accessibili che partono da 50 euro per arrivare fino ad un massimo di 4/500 euro.

I lotti vanno dal n. 43 al n. 80La vendita comprenderà oggetti provenienti da diversi orizzonti culturali, partendo dalla cultura neolitica rappresentata da una dea madre Cucuteni dei Balcani, lotto 9 ed anche dalle piccole statuette votive della Valle dell’Indo databili fra il V ed il III millennio avanti Cristo, per arrivare ai reperti di Catal Hoyuk in Turchia della metà del IV millennio avanti Cristo. L’Egitto, sempre apprezzato dai collezionisti sarà rappresentato da numerosi ushabti, le statuette funerarie che accompagnavano il defunto nell’aldilà per servirlo da un raro canopo in alabastro con ancora il suo contenuto all’interno, lotto 122 e soprattutto da due reperti particolarmente importanti e rari come il sarcofago di ligneo Osiride, lotto110 databile al tardo Nuovo Regno ed in ottimo stato di conservazione e la barca funeraria con le statuette dei rematori al lotto 111, risalente al Medio regno La cultura etrusca sarà invece rappresentata da un bel nucleo di ceramiche villanoviane fra le quali spicca un interessante kernos della fine dell’VIII sec. a. C. al lotto 38 e numerosi vasi in bucchero di bella qualità.Sarà inoltre presente un nutrito gruppo di ceramiche apule a figure rosse fra le quali si segnalano un grande kantharos del Pittore di Baltimore, integro, lotto 86 ed una monumentale anfora del Pittore degli Elm, lotto 90 oltre a oinochoai, skyphoi e lekanides e ad un’importante hydria attribuita al pittore di Dario al lotto 88 La ceramica attica potrà contare crateri a figure sia nere che rosse databili fra il VI ed il V sec. a. C., uno a calice ed uno a colonnette , diverse kylikes a figure nere di varie misure ed una notevole olpe a figure nere Verrà anche presentata un’interessante selezione di armi fra le quali spicca un importante elmo calcidico in bronzo argentato lotto 191 che costituisce un unicum nella produzione di questa classe di materiali.Le signore potranno ammirare nei gioielli una notevole collana romana di I sec. d. C. a maglia tubolare in oro a 24 ct., lotto 235, di ben 151 grammi di peso che spicca per la sua assoluta modernità

La scultura di epoca epoca romana è assai ben rappresentata, da due bei busti romani femminili raffiguranti una sacerdotessa, lotto 228, ed un altro raffigurante l’imperatrice Faustina minore, moglie di Marco Aurelio e madre di Commodo con una particolare acconciatura dei capelli creata appunto per la nascita di Commodo, lotto 229 e da una bella testa di Dioniso giovane, lotto 123 Per chi desiderasse avere un bue “archeologico” per le statuette del presepio si propone una statuetta di bue accucciato in marmo bianco, lotto 164, di epoca romana imperiale, perfetto per l’occasione.

Itineris Casa d’Aste

Via Vivaio 24

20122 Milano

www.itinerisaste.com

Asta 3 dicembre 2019 ore 16,30

Esposizione da giovedi 28 novembre a lunedi 2 dicembre 2019

orario 10/18