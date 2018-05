"Itsuo Tsuda. Calligrafia di Primavera". Presentazione a Milano

Itsuo Tsuda (1914-1984) è un filosofo-scrittore giapponese che ha proposto un pensiero capace di creare un ponte tra Oriente ed Occidente. È conosciuto principalmente per i nove libri che ha scritto in francese (pubblicati dall'editore Courrier du Livre) e per il suo insegnamento dell'Aikido e del Katsugen undō nei suoi dojo. Ma c'è un mezzo di comunicazione di cui Tsuda si è servito negli ultimi anni della sua vita, al quale questo libro rende omaggio: la calligrafia.



Le calligrafie che ha tracciato esprimono la vastissima cultura dell’autore che affonda le sue origini nella cultura classica cinese di cui era un fine conoscitore e negli insegnamenti acquisiti presso i suoi maestri, quali H. Noguchi, M. Ueshiba, M. Mauss e M. Granet. Partendo da fonti così diverse, Itsuo Tsuda coglie una sfida proponendo di considerare l'essere umano al di là del tempo, del luogo e della tradizione: l'essere umano in quanto tale, senza veli. Questo pensiero filosofico risuona ancora oggi nella società europea contribuendo all'evoluzione umana e allo spirito di liberazione dell'individuo. Le sue calligrafie, così rivoluzionarie nella loro concezione e realizzazione (Itsuo Tsuda utilizzava una tecnica simile al batik per tracciarle), sono a nostro avviso un patrimonio dell'umanità. Per questo presentiamo oggi questo importante volume «Itsuo Tsuda - Calligrafie di Primavera» .



Edito da Yume Editions e presentato a Parigi, nell'edizione originale in francese, lo scorso novembre, questo libro d'arte in grande formato comprende oltre un centinaio di riproduzioni di calligrafie ad altissima definizione. Il libro consta di oltre 300 pagine che presentano le referenze e le fonti di queste opere.



Il libro e un’esposizione fotografica delle calligrafie saranno presentati al pubblico a Milano, il 18 e 19 maggio 2018, nello spazio di un dojo tradizionale, il dojo Scuola della Respirazione in via Fioravanti 30.