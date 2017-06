Ius Soli: striscione Forza Nuova davanti sede Pd e Anpi a Milano



Questa notte Forza Nuova Milano ha affisso uno striscione "per unirsi alla protesta che il movimento sta conducendo in tutta Italia contro l'approvazione dello Ius soli" davanti la storica sede del Pd e Anpi in zona Ortica.



"Italiani si nasce, non si diventa, e' il messaggio che vogliamo mandare contro una legge criminale - si legge in una nota di Fn Milano - che contribuira' a dotare della cittadinanza italiana migliaia di potenziali terroristi islamici, come gia' avvenuto in Belgio, Francia e Gran Bretagna. Faremo tutto il possibile per contrastare il disegno di chi, come il Partito Democratico, vuole trasformare l'identita' italiana in un semplice bollino su un pezzo di carta".

La reazione - I "signori" che pochi giorni fa festeggiavano con una torta decorata con svastica e scritta Sieg Heil, stanotte, nascosti nel buio da dove provengono, hanno imbrattato i muri di una scuola, di fianco al Circolo PD-ANPI dell'Ortica, con slogan razzisti. Molto grave che un quartiere caro alla Resistenza venga profanato dai nostalgici di Hitler. A questi fascisti dico che non vorrei fossero italiani e che non sono degni di esserlo". Questa la denuncia del segretario metropolitano del PD, Pietro Bussolati, in merito allo striscione apparso questa notte.