Jessica, chiusa l'inchiesta: uccisa dal tranviere con 85 coltellate

Jessica Valentina Faoro è stata massacrata con 85 coltellate dal tranviere Alessandro Garlaschi, che ospitava la 19enne nel suo appartamento in via Brioschi. Ieri la chiusura dell'inchiesta, con la contestazione delle accuse all'uomo: omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi, vilipendio di cadavere per aver bruciato una parte del tronco del corpo senza vita della ragazza e sostituzione di persona per averle presentato la moglie come sua sorella.