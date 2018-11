Jessica Faoro, chiesto ergastolo con isolamento per il tranviere che la uccise

Ragazza uccisa: pm chiede ergastolo con isolamento per tranviere

La pm Cristiana Roveda ha chiesto l'ergastolo con le aggravanti e l'isolamento diurno per Alessandro Garlaschi, il tranviere 39enne che ha ucciso con 85 coltellate la 19enne Jessica Valentina Faoro, lo scorso 7 febbraio a Milano. L'uomo e' imputato nel processo con rito abbreviato per omicidio volontario pluriaggravato e vilipendio di cadavere. Nell'aula a porte chiuse del tribunale milanese in questo momento stanno parlando le parti civili, tra cui c'e' anche il Comune di Milano.

Le amiche della comunità di Jssica davanti al tribunale

Hanno passato anni duri insieme nella comunita' per minorenni dove sono cresciute, e oggi sono venute davanti al tribunale di Milano per "smettere di essere invisibili" e per chiedere "giustizia": sono le amiche di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa a Milano lo scorso febbraio dal tranviere Alessandro Garlaschi, che la ospitava a casa sua e che le ha tolto la vita con 85 coltellate. E oggi e' il giorno di un'udienza importante nel rito abbreviato a carico del 39enne, perche' la pm Cristiana Roveda chiedera' con tutta probabilita' la pena massima con le aggravanti per il presunto colpevole. L'udienza e' a porte chiuse, ma sono presenti la madre, il padre e il fratello della vittima, mentre fuori, assieme alle ragazze ci sono la zia Maria e la bisnonna Cristina. "Era arrabbiata con quello che aveva passato nella vita" racconta Morena, cresciuta assieme a Jessica nella comunita' di Voghera, cercando di spiegare quella ribellione e quella voglia di indipendenza che ha portato la 19enne ad affidarsi a Garlaschi, cercando un tetto in cambio di un aiuto domestico.

Ma l'aiuto domestico non bastava e l'uomo e' presto passato alle avances e richieste sessuali: al rifiuto della ragazza, la reazione violenta ha portato all'assassinio della giovane Jessica. "La comunita' e' come una prigione - spiega un'altra giovane, Elena - quando esci non capisci quello che ti succede. Quando non hai mai ricevuto affetto, basta una carezza per scambiare un gesto in una forma di sentimento paterno". Quel gesto, nel caso per Jessica era stato l'ospitalita' e l'acquisto delle lenti a contatto da parte di Garlaschi. Una volta compiuti i 18anni, Jessica era uscita dalla comunita' e non aveva un posto dove andare, avendo rifiutato anche l'aiuto del padre: "e' stata abbandonata come lo siamo tutte noi", incalza Celeste, siamo "invisibili". Traumi affettivi vengono raccontati dalle ragazze: "In comunita' non potevamo nemmeno abbracciarci, perche' venivamo sgridate o considerate 'lesbiche'; siamo state separate dai nostri fratelli: traumi da cui non ci siamo mai riprese". Nel caso di Jessica un distacco ancora piu' grave, quello con il bambino che aveva avuto dopo una gravidanza a 14 anni: "Ci vorrebbero percorsi psicologici e di sostegno anche dopo la maggiore eta'" spiega Manola Sambo, presidente dell'associazione Crisalide, che segue ora queste ragazze.