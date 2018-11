Jessica uccisa con 85 coltellate, Milano si costituisce parte civile

Il gup di Milano Alessandra Cecchelli ha accolto la richiesta del Comune di Milano di costituirsi parte civile nel processo col rito abbreviato a carico di Alessandro Garlaschi, il tranviere di 39 anni accusato di avere ucciso, il 7 febbraio scorso, la 19 enne Jessica Faoro. Palazzo Marino aveva deliberato di costituirsi nelle settimane scorse come ente impegnato nella lotta contro la violenza sulle donne.

Nell'udienza di stamattina, il giudice ha anche respinto la richiesta dell'avvocato Francesca Santini, legale di Garlaschi, di procedere col rito abbreviato condizionato all'esame dell'autore di una consulenza psichiatrica di parte da cui e' emerso che l'imputato e' affetto da un "disturbo passivo - aggressivo" e che "al momento dei fatti avrebbe vissuto una condizione di scompenso psichico tale da escludere la sua responsabilita' soggettiva". Per il giudice prevalgono le esigenze di speditezza che caratterizzano il rito abbreviato e l'ascolto del testimone non sarebbe comunque rilevante rispetto all'esito del giudizio. Si andra' avanti dunque col rito abbreviato 'semplice', che prevede lo sconto di un terzo della pena per l'imputato in caso di condanna.

Stando all'accusa, Garlaschi avrebbe ucciso la ragazza con 85 coltellate nel suo appartamento di via Brioschi, alla periferia sud di Milano, dove avrebbe anche tentato di dar fuoco al cadavere nel tentativo di nasconderlo in due borsoni. Oltre al Comune, si sono costituiti parte civile il padre e la mamma della ragazza. "Non conoscevo mia figlia e non sto qui a spiegare il perche' - ha detto nella scorsa udienza Stefano Faoro - ma i morti sono piu' presenti dei vivi, per capirla una cosa del genere deve capitare". Nella prossima udienza di venerdi' dovrebbe prendere la parola l'imputato per rendere dichiarazioni spontanee ed e' prevista la discussione delle parti, ma ancora non arrivera' la sentenza