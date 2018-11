Jonathan Coe inaugura Bookcity al Teatro Dal Verme

Jonathan Coe apre Bookcity 2018 al Teatro Dal Verme

Bookcity Milano 2018 si apre giovedì 15 novembre, alle ore 20.30, con Jonathan Coe intervistato al Teatro Dal Verme da Barbara Stefanelli. Una chiacchierata daltitolo “Jonathan Coe e il futuro che non ci aspettavamo”, in cui si toccheranno i temi dell'attualità tra nazionalismo, austerità, giochi olimpici, politicamente corretto, Brexit, famiglie in crisi e identità politiche. Jonathan Coe riceverà anche il Sigillo della città dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

La serata inaugurale sarà arricchita da una introduzione musicale di Paolo Jannacci e dalla proiezione di un video omaggio a Inge Feltrinelli. Al termine dell’incontro seguirà un aperitivo Campari. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

BookCity Milano raccoglierà oltre 1300 eventi che per 4 giorni invaderanno tutta la città (senza contare gli eventi dedicati al sociale e quelli che coinvolgono decine di migliaia di studenti nelle scuole e nei licei), progetti speciali come Bookcity Young, Bookcity Università, Bookcity Scuole, Bookcity per il Sociale. Il programma completo della rassegna è consultabile al sito bookcitymilano.it.