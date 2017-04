Justin Kluivert è davvero più forte del padre Patrick, ex Milan?

Patrick Kluivert con il figlio Justin

di Lorenzo Zacchetti

Persino per il vivaio dell'Ajax, uno dei più floridi del calcio mondiale, non era scontato riuscire a ripetersi. Dopo aver forgiato il talento di Patrick Kluivert, ora il club di Amsterdam si gode l'esplosione di suo figlio Justin, che già da prima dei 18 anni (li compie il 5 maggio) sembra pronto per seguirne le orme con la maglia dell'Ajax.

Anzi, Kluivert junior ha già fatto meglio del padre debuttando nella Eredivisie (la Serie A olandese) lo scorso gennaio e segnando il primo gol a soli 17 anni e 211 giorni: suo padre lo fece a 18 anni, un mese e 25 giorni. Per una strana coincidenza, la prima rete di Patrick è arrivata il 19 marzo... giorno della Festa del Papà!

Suo papà non era certo un calciatore qualunque. A sua volta erede di un buon talento calcistico (Kenneth, nonno di Patrick, era professionista in Suriname), con l'Ajax ha vinto davvero tutto nel biennio 1994/95: campionato, coppa d'Olanda, Champions League, Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale. Suo il gol con il quale l'Ajax ha sconfitto il Milan di Capello nella finale di Champions del 24 maggio 1995: segnando a pochi minuti dalla fine, Kluivert non solo ha portato la coppa ad Amsterdam, ma è diventato anche il più giovane goleador nella storia delle finali della massima competizione europea.

Colpito dal suo talento, il Milan ha pazientemente atteso la scadenza del suo contratto con l'Ajax e nell'estate del 1997 lo ha portato a San Siro. Il suo esordio, con un gol alla Juve nel Trofeo Berlusconi, sembrava il preludio di una storia ricca di successi. Con Davids e Bogarde, Kluivert andava a formare un nuovo trio olandese dopo il leggendario Gullit-Van Basten-Rijkaard e il suo acquisto spingeva Galliani ad affermare baldanzoso: “Patrick è la nostra risposta a Ronaldo e alla Juve. Meglio ancora: Kluivert più Weah, una coppia cosi non la cambio neppure sotto tortura”.

Invece le cose andarono ben diversamente, anche per una serie di problemi personali decisamente pesanti. A seguito dell'incidente d'auto causato nel 1995, Kluivert fu processato per omicidio colposo e quindi condannato a 240 ore di lavori socialmente utili. Pochi mesi prima del suo arrivo a Milano, inoltre, venne denunciato da una ventenne per stupro, insieme ad altri tre amici.

