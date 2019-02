Kenya, turista italiano sbranato da ippopotamo mentre fa jogging

Dramma in Kenya: il 65enne milanese Renato Bettini è stato aggredito da un ippopotamo ed ha perso la vita. Il meccanico ormai in pensione, già esperta guida per «Avventure nelmondo» tra Sudest asiatico,Estremo Oriente, Madagascar e altri Paesi africani, stava facendo jogging a Malindi, sulle rive del fiume Sabaki, nella giornata di domenica. Il suo corpo è stato trovato con profonde ferite al torace compatibili con l'assalto di un ippopotamo, il cui morso è particolarmente potente e la cui velocità può raggiungere i 50 chilometri orari. Non sono infrequenti le aggressioni da parte di ippopotami alle persone. Solo nel 2018, in Kenya si sono registrati trenta decessi. Bettini viveva in via Borsa, zona Gallaratese