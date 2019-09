Krizia chiude lo storico flagship nel Quadrilatero di Milano

Krizia chiude il suo storico flagship all'interno del Quadrilatero della moda milanese. Lo riferisce Pambianconewsche ricorda come peraltro il marchio, acquistato nel 2014 dal gruppo cinese Marisfrolg Fashion, da alcune stagioni non presenta in passerella le sue collezioni durante Milano Moda Donna. Nel giugno 2018, Simona Clemenza aveva lasciato l’incarico di Ceo del marchio a circa 16 mesi dalla nomina.