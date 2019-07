Razzismo: "Kyenge come una scimmia", 60enne di Lodi condannato a sei mesi

"Kyenge come una scimmia": 60enne di Lodi condannato a sei mesi

Sei mesi di reclusione: questa la pena inflitta a un uomo di 60 anni residente a Lodi accusato di diffamazione aggravata ai danni dell'ex ministro Pd Cecile Kyenge. l'uomo avrebbe riportato una immagine grottesca affiancando l'onorevole a una scimmia e diffuso il volantino in stazione. Identificato dalla polizia grazie alle immagini a circuito chiuso della stazione, l'uomo in casa teneva anche cimeli fascisti. Non solo. In casa del 60enne sono stati trovati anche cinque proiettili militari. Il Tribunale non ha concesso la sospensione della pena