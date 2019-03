L'8 Marzo di Burgez, t-shirt in omaggio: "Donne, imparate il Doggy Style"

Sta suscitando indignazione il post, poi rimosso da facebook dopo poche ore, con cui la catena di fast food Burgez "celebrava" l'8 Marzo e la festa della donne proponendo in omaggio una "raffinatissima" t-shirt con istruzioni per eseguire il perfetto Doggy Style e fare contenti i propri uomini. Tempestata di messaggi di protesta, la catena che conta numerosi locali a Milano ha rimosso il post.

Burgez è la stessa catena che, esattamente dodici mesi fa, aveva fatto parlare di sè per un annuncio di lavoro che era stato giudicato un mix di razzismo e sessismo. "Italiane, svegliatevi! Il lavoro c’è, siete voi che non ci siete”, era stato l'appello della catena per un posto di lavoro in via Savona, che proseguiva: "Se ci chiedete perché la maggior parte delle cassiere sono ragazze filippine vi rispondiamo perché le italiane il sabato hanno il moroso, il mercoledì hanno la palestra, la domenica la stanchezza, ecc". Forse, allora come oggi, solo una discutibile trovata pubblicitaria per far parlare di sè.